LaSanitatenCatalà i #SolidaritatJordiPuig, les etiquetes per a donar suport a Jordi Puig

Jordi Puig ha denunciat públicament una sèrie de desatencions i maltractaments que ha patit durant aquests darrers dos mesos a l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma, pel fet de mantenir-se ferm en l'exercici del seu dret a expressar-se en català.

Arran d'aquesta situació insostenible, s'ha creat el col·lectiu Solidaris amb Jordi Puig format per diverses entitats i amics del pacient amb dependència severa.

Així, en una reunió aquest dissabte a Can Alcover, varen exigir a la Conselleria de Salut del Govern que intervengui en aquest cas i que garanteixi els drets lingüístics dels usuaris de la Sanitat i que els partits polítics, a una setmana de les eleccions, es pronunciïn sobre aquest cas tan greu.

A més, han proposat una campanya a les xarxes socials amb les etiquetes #LaSanitatenCatalà i #SolidaritatJordiPuig perquè la ciutadania pugui mostrar suport a Jordi Puig i exigir una sanitat en la llengua pròpia de Mallorca.

Solidaris amb Jordi Puig és un col·lectiu obert, actualment hi participen: STEI-i, Jubilats per Mallorca, Plataforma per la Llengua, Assemblea Sobiranista de Mallorca, Dones dels Països Catalans, CUP-Crida per Palma i Consell de la República.