[VÍDEO] La batlessa dels Banys i Palaldà desafia la justícia francesa i usa el català al ple municipal

La batlessa dels Banys i Palaldà (Vallespir, Catalunya Nord), Maria Costa, ha desafiat, aquest dimecres, la justícia francesa en intervenir en català durant el ple municipal. Costa s'ha mantengut ferma malgrat la sentència contra l'ús de la llengua catalana als plens de la Catalunya Nord: «Aquest consell es farà en català, que és la llengua d'aquest país».

Cal recordar que el Tribunal Administratiu de Montpeller va acordat prohibir l’ús del català als plens municipals dels ajuntaments de la Catalunya Nord. Concretament, els ajuntaments d’Elna, els Banys i Palaldà, Portvendres, Tarerac i Sant Andreu de Sureda havien modificat el reglament municipal per a permetre l’ús del català als plens. No obstant això, el Tribunal argumenta que aquesta modificació és anticonstitucional perquè vulnera «la primacia de la llengua francesa».

Costa ha assegurat que continuarà la lluita per la via judicial perquè es pugui intervenir en català als plens. A més, ha usat també l'anglès en la seva intervenció per a, d'aquesta manera, «establir un precedent amb aquesta acció» que qualifica d’acte de desobediència. Segons Costa, si l'Estat francès no prohibeix l'ús de l'anglès, com ha fet amb el català, «es posarà de manifest encara més la discriminació». «Aquest fet pot ser un nou argument per a portar el cas al Tribunal Europeu de Drets Humans. No és just que hi hagi dues llengües europees i que una sigui discriminada mentre l'altra no ho és».