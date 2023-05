El Tribunal d'Estrasburg admet la demanda de Junqueras contra Espanya per haver-li prohibit exercir de diputat el 2017

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha admès a tràmit una demanda del president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, contra Espanya per «haver prohibit que exercís de diputat» quan era a la presó preventivament, el desembre de 2017. La formació ha explicat que la demanda al·legava «vulneracions a la llibertat d'expressió i al dret a les eleccions lliures, així com una situació d'abús de poder per part de l'Estat».

En concret, ERC situa els fets de la demanda en l'impediment que Junqueras «acudís a la sessió de constitució del Parlament de Catalunya després de ser triat el 21 de desembre de 2017, mentre es trobava a la presó preventiva». El TEDH, en admissió de l'assumpte, l'ha remès a l'Estat perquè es posicioni fins a l'1 de setembre de 2023.

Junqueras ha celebrat l'admissió i ha assegurat que és «un nou pas en el camí per a denunciar i per a aconseguir condemnes fermes contra l'Estat espanyol per la violació de drets polítics». L'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eydne, ha valorat l'admissió com «una eina més per a demostrar que l'Estat espanyol ha abusat sistemàticament del dret contra el moviment independentista».