Ponsatí porta la Generalitat als tribunals per a reclamar informació sobre els atestats dels Mossos que persegueixen manifestants independentistes

L’eurodiputada Clara Ponsatí ha presentat recurs contenciós-administratiu davant del TSJC contra la negativa de la Generalitat de Catalunya de donar-li accés a atestats dels Mossos d’Esquadra, elaborats per a reprimir manifestants independentistes.

«Obrim la via judicial per aturar la repressió de la Generalitat de Catalunya contra els independentistes i evitar que el cos dels Mossos d’Esquadra pugui continuar actuant com a cooperador necessari de l’estat espanyol», ha declarat.

Ponsatí va presentar una bateria de sol·licituds d'accés a la informació pública al Departament d'Interior l'any 2022. La resposta, tot i la voluntat d'ocultació, va evidenciar que la Generalitat menteix quan diu que no té aquesta informació. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) va inadmetre la sol·licitud pel que fa a l'accés als atestats però va reconèixer el dret de Ponsatí a saber quants dels procediments penals s'han iniciat arran dels 455 atestats policials dels Mossos d'Esquadra per les protestes independentistes, en els quals la Generalitat s'hagués personat com a acusació particular. El Departament d'Interior va haver d'admetre que arriben fins a 30.

«La Generalitat hauria d'estar protegint els catalans i, en canvi, els està primer reprimint amb la policia i encabat acusant penalment aprofitant l'arbitrarietat dels atestats», ha remarcat.