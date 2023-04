El digital d'extrema dreta Mediterráneo Digital, als tribunals per assetjament a un professor

Un dels principals digitals de desinformació de l'extrema dreta, Mediterráneo Digital, s'enfronta a una querella per un presumpte delicte de coaccions que el Jutjat d'Instrucció núm. 12 de València va admetre a tràmit el passat 13 d'abril.

El denunciant, Kilian Cuerda, professor d’història de l’institut valencià Carles Salvador, a Aldaia (Horta Sud), va emprendre accions legals contra el digital d’extrema dreta arran d’un article en què l’assenyala públicament d'adoctrinament perquè fa les classes en català i és antifeixista.

A més d'aquest article difamatori, des del pamflet digital s'ha assetjat i perseguit el professor en diverses publicacions a les xarxes socials.

💥📌 ¡LOCALIZADO!

Kilian Cuerda. Este acosador da clases a menores en un instituto público.



Esta semana @MediterraneoDGT

publicará su perfil completo.



Trabaja aquí 👉 @ies_carles @GVAeducacio @PSOEValencia pic.twitter.com/BCf9R5CjDL — MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) June 20, 2022

👁️ ¡Mirad a quién nos hemos 'encontrado' hoy por Valencia!



¿Habrá sido cosa del destino o simple casualidad? 😏



La verdad es que sería una pena que le pasara algo ❤️ Cuídate.



La vida está muy mal, y cuando menos te lo esperas, TE CAZAN.#FelizNavidad Kilian.

Y reza mucho 🤪 pic.twitter.com/UliYgz6amN — MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) December 23, 2022

Segons ha explicat el mitjà La Marea, Mediterráneo Digital es troba en decadència des del 2017 quan va publicar un article titulat '¿Por qué las feministas son más feas que las mujeres normales?'. Després d'aquesta publicació, la sociòloga i politòloga Cristina Hernández va començar la tasca d'escriure als diferents anunciants de Mediterráneo Digital advertint-los que s'estaven publicitant a «un mitjà que insulta les dones» i algunes empreses varen retirar els anuncis.

Actualment, hi ha en marxa la campanya 'No finances l'odi' de l'associació cultural És País Valencià que fa la mateixa feina. Així, des de l'associació es posen en contacte amb les empreses que s'anuncien a Mediterráneo Digital per a avisar-los que apareixen, a través de publicitat programàtica, en una web que fa discursos intolerants i que això podria estar en conflicte amb els valors i la imatge de les marques. El professor Cuerda, que forma part de l'associació, assegura que tant les empreses anunciants com les institucions públiques han retirat la publicitat del digital d'extrema dreta i que aquest ha perdut el 100% de la publicitat programàtica.