El Parlament de Catalunya blinda l'aranès a les escoles de la Vall d'Aran

El ple del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres la reforma de la llei sobre les llengües oficials en l'educació no universitària perquè els projectes educatius a la Vall d'Aran garantesquin l'aprenentatge i l'ús curricular i educatiu habitual de l'aranès. La mesura ha comptat el suport dels partits d'esquerres i els independentistes excepte la CUP, que s'hi ha abstès per no considerar la llei l'instrument adient per a fer-ho.

Aquesta proposició de llei modifica la llei del català a les aules per a garantir que l'aranès sigui vehicular. La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha defensat aquesta iniciativa reivindicants que la Vall d'Aran és «un subjecte polític major d'edat que no ha de tenir paternalisme». Alhora, els partits promotors de la mesura han celebrat, alhora que el Tribunal Constitucional avalés aquest dimarts la LOMLOE, o 'Llei Celaá', sense fixar percentatges de llengües, deixant a les autonomies la potestat d'establir-ho.

Els socialistes, per la seva banda, han lamentat que l'aranès es trobi en una situació fràgil pel descens de l'ús social, i han celebrat que aquesta proposició de llei enforteix el model lingüístic de l'escola d'Aran i «els seus objectius de garantir el coneixement equilibrat de les diferents llengües del territori». Des d'Esquerra Republicana s'hi han proncunciat similiarment, afirmant que «el plurilingüisme equival a riquesa de país, i que davant la globalització que vivim és necessària la protecció de les llengües pròpies».