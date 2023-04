Fan públic un mapa interactiu consultable en línia per «veure Mart com ningú no l'havia vist mai»

Un equip de la universitat Caltech, a Califòrnia, ha convertit les 110.000 imatges de Mart en blanc i negre fetes per la sonda Mars Reconnaissance en un mapa interactiu consultable en línia.

L'han organitzat en una presentació molt similar a la de eines com Google Maps, i és possible moure-s'hi fàcilment i afegir-hi capes com la topografia o els noms dels cràters i altres accidents geogràfics: «Tant els científics com el públic poden navegar per un nou mapa global de Mart que mostra penya-segats, cràters i pistes de pols amb un detall fascinant.»

«Veure Mart com ningú no l'havia vist mai»

Les fotografies les ha fet una de les tres càmeres de la MarsReconnaissance Orbiter, l'MRO, la sonda espacial de la NASA que va començar a enviar-les el 2006.

Rich Zurek, científic de la Jet Propulsion Laboratory de la NASA, responsable del llançament de l'MRO, ha destacat que el mapa és una manera ideal de poder veure-les totes: «Durant 17 anys l'MRO ens ha estat revelant Mart com no l'havia vist mai ningú. Aquest mosaic és una manera meravellosa d'explorar les imatges que hem recollit.»

13.000 fotografies inserides manualment

Per fer aquest mapa planetari de Mart, els investigadors del Laboratori Bruce Murray de Caltech van anar ajuntant amb un algoritme les imatges de l'MRO.

De les 110.000 en varen quedar 13.000 que l'algoritme no va poder situar, i ho varen haver de fer manualment.

Jay Dickson, màxim responsable de l'equip que ha fet el mapa, diu que l'objectiu era eliminar les barreres per a les persones que els interessi explorar Mart: «Volia alguna cosa que fos accessible per a tothom, i ara els estudiants ho poden fer servir, i també la meva mare, que acaba de fer 78 anys.»

Al mapa només li queden petites franges sense omplir, que són zones de la superfície del planeta que l'MRO no havia fotografiat quan el varen desenvolupar.

Both scientists and the public can navigate a new global map of Mars that shows cliffs, craters, and dust devil tracks in mesmerizing detail. It uses a mosaic composed of 110,000 images from NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter. See more and try it yourself: https://t.co/TO69fe9pBK pic.twitter.com/4Dq0KnsVum