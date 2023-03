Els casals i ateneus dels Països Catalans s'enfronten a les ofensives de les administracions públiques

La Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans ha promogut una campanya per a denunciar els atacts que reben per part de les institucions públiques. Sota el lema 'No ens trauran dels carrers!', l'entitat que aglutina els diversos centres de reivindicació política local clamen contra la «classe dominant que continua exprement-nos».

En un manifest, relacionen l'escenari de pandèmia i posterior crisi energètica amb un «enduriment de l'ofensiva capitalista». Arran del confinament, denuncien que la seva major eina de cohesió social es va veure greument erosionada, tot i que afirmen haver-se sabut reorganitzar.

Enmig d'aquest clima poc propici per al desenvolupament de la seva tasca, els casals i ateneus denuncien no només la manca de complicitat de les administracions públiques, sinó els «atacs» que en reben. Indiquen que «impera la lògica de l'explotació econòmica» davant els interessos de suport mutu i col·laboració que pregonen, propiciada per una «nova onada repressiva» sense precedents.

Davant això, es presenten com el teixit «imprescindible» per a revertir-ho, tot defensant la constitució d'un espai «públic per i de les classes populars». Per això, conviden tothom qui vulgui a sumar-se a la seva tasca «en defensa d'un espai públic i no del capital».