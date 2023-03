MÉS trasllada el seu suport a Valtònyc davant l’intent de vet de l’eurodiputada del PSIB-PSOE

El coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha traslladat avui el seu suport al raper mallorquí exiliat a Bèlgica Josep Miquel Arenas Beltran, més conegut com a Valtònyc, després que ahir fos intentat expulsar del Parlament Europeu per part de l’eurodiputada del PSIB-PSOE Alícia Homs. Des de la formació econacionalista lamenten que Homs intentàs expulsar ahir Valtònyc de la inauguració d’una exposició de l’artista Laura Marte sobre les kellys i la realitat de les dures condicions laborals.

Apesteguia ha demanat a Homs que aclaresqui públicament «quina és la seva opinió sobre la condemna al raper mallorquí», condemnat a tres anys i mig de presó per les lletres de les seves cançons, al mateix temps que ha qüestionat la postura del PSIB-PSOE sobre aquesta sentència. En aquest sentit, Apesteguia ha apuntat que «amb el PSIB-PSOE i la condemna a Josep Valtònyc hem passat de veure com demanaven la seva absolució a veure com l’intenten expulsar del Parlament Europeu».

El líder de MÉS per Mallorca ha finalitzat recordant que tant Francina Armengol com Pedro Sánchez varen criticar la llei mordassa i varen mostrar el seu suport a Josep Valtònyc després de fer-se pública la condemna a presó. En aquest sentit, Apesteguia ha reclamat a Sánchez i Armengol que actuïn i es disculpin públicament per l’actitud «vergonyosa i irresponsable» de l’eurodiputada mallorquina.