Denuncien que l'Exèrcit espanyol torna a reclutar joves al Saló de l’Ensenyament de Barcelona

La campanya 'Desmilitaritzem l’Educació', formada per més de cent entitats vinculades al foment de la Pau i a l’educació, ha denunciat aquest dimecres que l'Exèrcit espanyol torna a ser present enguany al Saló de l’Ensenyament de Barcelona.

Així, apunten, es contravé «d’una manera flagrant» els acords democràtics i les resolucions parlamentàries; entre d’altres, la Llei de foment de la pau (2003); la Moció 55/11 Sobre la desmilitarització de Catalunya (Parlament de Catalunya – 14 de juliol de 2016) o l’Acord del Plenari del Consell Municipal de Barcelona (26 de febrer de 2016).

Tots aquests acords institucionals varen ser aprovats per majoria absoluta. Així doncs, com cada any des del 2008, la campanya 'Desmilitaritzem l’Educació' hi són per a defensar una educació basada en el foment de la cultura de la pau, el diàleg, la convivència i l’antimilitarisme. La Campanya representa la confluència de més de cent entitats i les organitzacions educatives i de l’àmbit del foment de la pau que aspiren a «assolir un món més just i segur per a tothom però no amb armes sinó cobrint les necessitats bàsiques de totes les persones».

«La guerra a Ucraïna, i tots els conflictes armats que hi ha actius actualment al món, evidencia més que mai la necessitat d’educar per generar pensament crític envers el militarisme que ens aboca a la destrucció, al patiment i a la mort. I a conseqüència d’això, els desplaçaments forçats no paren d’augmentar. Segons l’ONU, més de 100 milions de persones -un 1% de la població mundial- han hagut de marxar de casa seva, anar-se’n del seu país, fugir de la seva terra, per la inseguretat que pateixen. I aquesta xifra no para de créixer per l’augment dels conflictes, la intensitat de la violència, l’escassetat d’aliments i la crisi climàtica. La violència màxima s’acarnissa en les dones que pateixen agressions, violacions i vexacions de tot tipus. En tota guerra, en tot conflicte bèl·lic, el cos de la dona esdevé camp de batalla», expliquen.

A més, remarquen que les polítiques de l’Estat espanyol «contribueixen també a un món cada vegada més militaritzat». Segons l’informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, la despesa militar real dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023 aprovats pel Govern espanyol és de 22.796 milions d’euros i representa un augment del 5,75% respecte a l’any anterior. Malauradament, un nou rècord històric. Aquest increment va destinat, en bona mesura, a les inversions en la indústria d’armament. Un de cada cinc euros que inverteix l’Administració espanyola té una finalitat militar.

És per tot això que Desmilitaritzem tornen enguany al Saló de l’Ensenyament de Barcelona per a manifestar el «nostre més profund rebuig» a la campanya de propaganda i de reclutament de l’Exèrcit espanyol al Saló de l’Ensenyament.

Denuncien que Fira de Barcelona hagi decidit acollir un any més un estand de l’Exèrcit espanyol al Saló de l’Ensenyament. Així mateix, denuncien la connivència, la inacció i la complicitat de les administracions públiques (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona) per no defensar i aplicar les mocions i resolucions aprovades contràries a la presència militar en espais educatius, de formació o de lleure i les interpel·len a explicar aquesta «abdicació de responsabilitats».

«La presència de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament perpetua la normalització del militarisme, mentre s’impedeix el debat sobre el model de defensa i de seguretat que la societat necessita. La violència només genera més violència. Per això defensem la resolució no-violenta dels conflictes i els mecanismes de prevenció, mediació i cooperació. Si no volem la guerra, eduquem per a la pau!», conclouen.