En marxa, per unanimitat, el primer acord sobre la normativa del català de l'Aragó

El Ple de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua, a la sessió celebrada el passat 27 de febrer, va aprovar per unanimitat el primer acord normatiu que fa referència a la normativa d’ús oficial del català de l'Aragó.

La disposició reconeix l’existència d’una normativa acceptada universalment que estableix un model normatiu composicional per al conjunt de la llengua, que s’aplica, per tant, al català de l'Aragó. Aquest model normatiu s’estableix a partir de les obres normatives de l’Institut d’Estudis Catalans, així com per les de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a la modalitat valenciana de la llengua, tant per la proximitat dialectal com pel fet d’inscriure’s en el model de la llengua comuna.

Amb aquest acord, que s’ha adoptat a partir de la proposta de l’Institut Aragonès del Català, l’Acadèmia fa palesa quina és la normativa vigent per a l’ús del català de l'Aragó a la qual fa referència l’article 41 dels seus estatuts.

El text ha estat publicat aquest dimarts, 13 de març, al Butlletí Oficial de l'Aragó (BOA).