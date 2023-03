8M: Ecofeminisme per a una pau justa

'Ecofeminisme per a una pau justa' és el manifest que Ecologistes en Acció ha creat per a commemorar el 8M d'aquest 2023. El text relaciona el militarisme amb el patriarcat i defensa que la pau és un element necessari per a garantir qualsevol forma de vida digna.

El manifest, que parteix del paradigma posar la vida al centre, defensa la cura, la cooperació, la redistribució i la reconstrucció quotidiana de la supervivència. També assenyala el patriarcat (en interacció amb el capitalisme) com el sistema que reflecteix i perpetua la cultura militarista i bel·licista. Alhora analitza com les guerres, a més de destruir vides humanes, impacten en la vida natural, tot destruint territoris i vida animal, i incideixen particularment en les condicions vitals i els cossos de les dones.

El manifest ecofeminista defensa la cultura de la pau, el bon tracte, la construcció d'acords i el respecte així com el reconeixement de les dones en els processos de mediació, reparació i pacificació.

Per tot això, l'organització ecologista exigeix a la Unió Europea i tots els governs implicats que treballin activament per a afavorir un acord que posi fi a la guerra a Ucraïna i a totes les guerres del present.