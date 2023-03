Divendres presenten el manifest 'Visc a Mallorca' a l'Estudi General Lul·lià

Aquest divendres, 10 de març, a les 11 hores presenten el manifest 'Visc a Mallorca' a l'Estudi General Lul·lià, Palma.

A l'acte assistiran diversos exdirigents polítics que han signat el manifest, així com altres personalitats de l'illa que també donen suport al text que vol reivindicar el fet de votar en clau territorial a les properes eleccions del mes de maig.



Així, com a exdirigents polítics hi assistiran Lila Thomàs, Aurora Jhardi, Tòfol Soler, Celestí Alomar, entre d'altres. A més, es comptarà amb la presència de diferents personalitats d'altres àmbits que també signen el manifest com són Àngel Aguiló, Clara Fontanet, Neus Tur, Mahécor Mbengue, Biel Jordà, Jaume Garau o Miquel Rosselló.

Amb aquest manifest es vol fer una crida a la participació en les properes eleccions i a votar en clau territorial.