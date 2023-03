Ofensiva espanyolista i catalanòfoba en defensa de la infermera de la Vall d'Hebron

El vídeo viral d'una infermera de l'Hospital Vall d'Hebron queixant-se de la necessitat de tenir el «puto C1 de català» per a poder presentar-se a les oposicions encara genera polseguera. El cas, que ja és investigat per l'hospital i pel Departament de Salut català, ara ha tengut ressò entre els cercles espanyolistes més catalanòfobs.

Tal com ha publicat aquest dissabte el diari VilaWeb, diverses entitats espanyolistes que ja han format part del procés d'imposició del castellà a les escoles, ara han aprofitat aquest cas per engegar els engranatges per combatre el requisit lingüístic en el sistema sanitari català.

En aquest sentit, les organitzacions ultres Convivencia Cívica Catalana i Hablamos Español han interposat un recurs contenciós-administratiu contra l'Institut Català de la Salut perquè consideren que el requisit –el títol C1– en les oposicions és «abusiu i atempta contra la igualtat per a accedir a la funció pública». El recurs és en nom de quaranta-dos professionals en actiu que «ara es troben amb una injusta i arbitrària barrera idiomàtica per a poder estabilitzar la seva plaça».

D'altra banda, Impulso Ciudadano, un altre dels satèl·lits de l'espanyolisme a Catalunya, ha anunciat que denunciarà el cas de la infermera al Defensor del Poble espanyol. «Es coarta la llibertat d'expressió i genera una espiral de silenci incompatible amb una democràcia sana», diu l'organització sobre les investigacions de la Vall d'Hebron i el Departament de Salut.

Evidentment, les entitats espanyolistes passen per alt l'actitud catalanòfoba de la professional, però tampoc no mencionen les irregularitats que va cometre enregistrant el vídeo en plena jornada laboral. «Esperem que ni a l'Hospital Vall d'Hebron ni al departament se'ls acudeixi d'actuar. Vivim en una democràcia, no en una dictadura lingüística», insisteix l'Asamblea por Una Escuela Bilingüe.

D'altra banda, i com a molt bona notícia, cal destacar que més de 1.500 professionals mèdics han constituït el col·lectiu 'Metges pel Català', que neix amb l'objectiu de promoure i vetllar per l'ús del català al sistema sanitari. Els impulsors de la iniciativa, que s'organitza en un grup de Telegram, la defineixen com un 'think tank' sense ànim de politització que neix per afavorir «el prestigi i l'ús quotidià del català en l'àmbit biomèdic, tant assistencial com de recerca» mitjançant «la col·laboració desinteressada, transversal i creativa» de tots els professionals. El canal està obert a tots els metges i sanitaris d'arreu dels Països Catalans.

Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español junto con 42 sanitarios han interpuesto Recurso Contencioso Administrativo contra el Instituto Catalán de la Salud por el abusivo requisito del catalán en las oposiciones.#HablamosEspañolhttps://t.co/wS1vR2URIz — Hablamos español (@HablamosE) March 3, 2023

Impulso Ciudadano denunciará ante el Defensor del Pueblo el acoso institucional por motivos lingüísticos en Cataluña, que coarta la libertad de expresión y genera una espiral de silencio incompatible con una democracia sana. pic.twitter.com/2EPQxRhrAc — Impulso Ciudadano (@Impulso_Ciudada) March 3, 2023