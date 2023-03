[VÍDEO] Catalanofòbia a l'hospital Vall d'Hebron: «Per a treure'ns les putes oposicions, ens demanen el puto C1 de català»

Un vídeo, publicat a la xarxa TikTok per una infermera de l'hospital Vall d'Hebron (Barcelona), ha causat indignació per la seva actitud catalanòfoba. La infermera es queixa que, per a opositar a una plaça d'infermeria a Catalunya, calgui acreditar el nivell C1 de català: «Per a treure’ns les putes oposicions, ens demanen el puto C1 de català».

Al vídeo, explica que ella és de Cadis i les companyes que també surten al vídeo de Granada i Sant Sebastià. La infermera basca sorpèn les altres companyes perquè sí que s'ha apuntat per a treure's el nivell de llengua necessari i inclús parla en català per a demostrar que en sap. Aleshores, la infermera que grava el vídeo li recrimina «m’estàs desmuntant el vídeo».

«Es treurà el C1 de català ma mare, perquè jo no me'l treuré», insisteix la infermera que enregistra el vídeo. A més, li incomoda que la seva companya parli en llengua catalana i li etziba: «Pots parar de parlar en català? Per favor i gràcies».