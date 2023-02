L'Audiència de Lleida absol Pablo Hasel i altres deu acusats per manifestar-se contra la detenció de Puigdemont el 2018

El raper lleidetà Pablo Hasel, nom artícstic de Pablo Rivadulla Duró, ha estat absolt, juntament amb els altres deu manifestants també acusats, dels delictes de desordes públics i lesions a agents de policia. La Fiscalia li demanava cinc anys i nou mesos de presó per considerar-lo l'artífex dels enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra durant la manifestació del 25 de gener de 2018 davant la subdelegació del Govern espanyol per la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya.

L'Audiència Provincial de Lleida ha dictat finalment sentència absolutòria per tots onze acusats, fins i tot per aquells que ja havien assolit un acord amb la fiscalia per a reduir les penes sol·licitades. Els magistrats consideren que no existeixen proves suficients que acreditin l'autoria dels acusats dels actes que se'ls imputa, mentre que solament pot provar-se'n l'autoria en actes no constitutius de delicte.

Pablo Hasel du dos anys tancat a la presó de Ponent complint condemna pel delicte d'enaltiment al terrorisme, recaiguda arran d'uns tuits en què proferia proclames a favor d'ETA. Durant la instrucció, en què hagué de declarar emmanillat i custodiat per sis policies, es declarà en tot moment innocent.