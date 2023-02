El Govern espanyol premia el policia infiltrat amb una feina en una ambaixada

El passat 30 de gener, el mitjà La Directa va tornar a destapar un cas d'espionatge per part del Govern espanyol als moviments socials de Barcelona. En aquest cas, un agent de la Policia espanyola –d’origen mallorquí– es va infiltrar durant tres anys -des del juny del 2020- amb la identitat falsa de Daniel Hernàndez Pons al centre social ocupat la Cinètika, al barri de Sant Andreu.

Les inicials, D. H. P., coincideixen amb el seu nom real -Daniel Hermoso Pérez- i es tracta d'un policia graduat el 24 de juny de 2019 que es feia passar per anarquista i usava relacions sexoafectives amb dones per tal d'introduir-se dins els moviments socials i aconseguir informació.

La infiltració va durar fins l’octubre passat, quan va marxar de Barcelona suposadament per a participar en la recollida de l’oliva a Granada -on hi té família- i després tornaria a Palma on hauria aconseguir «una feina ben remunerada», segons explicava.

Segon infiltrat descobert

El passat mes de juny, la Directa també va destapar un altre agent de la Policia espanyola que s’havia infiltrat durant dos anys en moviments de l’esquerra independentista i de defensa del dret d’habitatge. L’agent responia a la identitat falsa de Marc Hernàndez Pons i una de les diverses coses que va delatar la infiltració del Policia és el seu accent menorquí, encara que ell havia explicat que era mallorquí.

El Ministeri de l’Interior espanyol va assegurar aleshores que les activitats d’infiltració denunciades ja havien cessat i per això l’Audiència Nacional espanyola no va iniciar cap investigació al respecte. No obstant això, aquest segon cas confirma que mentien.

On és ara Daniel Hermoso?

Segons ha explicat aquest divendres El Español, el Ministeri d’Interior ha premiat l’agent amb un lloc de feina en una ambaixada. Així, Grande-Marlaska ha tret l'infiltrat de l'Estat espanyol per a, segons apunten, protegir-lo i premiar-lo.

Com remarca VilaWeb, els llocs de feina en ambaixades solen ser els més demandats pels agents de la Policia espanyola i de la Guàrdia Civil perquè comporten sous d'entre 10.000 i 20.000 euros mensuals.

Cal recordar que cinc de les dones activistes afectades per aquesta infiltració han interposat una querella per les conductes de l’agent. D'aquesta manera, es personen com a acusació particular amb el suport jurídic d'Irídia i la CGT i dirigeixen la querella també contra el superior jeràrquic de l'agent. Així, denuncien l’agent per abusos sexuals continuats, delictes de tortura o contra la integritat moral, descobriment i revelació de secrets i impediment de l’exercici de drets cívics.