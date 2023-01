L'Advocacia de l'Estat demana a Llarena que perseguesqui Puigdemont per desordres públics

Com ja feu la Fiscalia recentment, l'Advocacia de l'Estat ha recorregut la interlocutòria del Tribunal Suprem mitjançant la qual es reformulava el processament de Carles Puigdemont. Ja són dues parts en el procés, així, que consideren els actes del president de la Generalitat a l'exili com subsumibles al nou delicte de desordres públics.

El canvi del processament de Puigdemont per part del Tribunal Suprem és degut a la reforma legislativa del Codi Penal per esborrar-ne el delicte de sedició i incloure-hi el delicte de desordres públics agreujats. El magistrat instructor Pablo Llarena considerà que els fets ocorreguts durant l'octubre de 2017 no s'encaixen dins el tipus penal que preveu la nova versió del Codi Penal.

Conseqüentment, el magistrat considerà oportú rectificar l'ordre de cerca i crida per només deixar-hi la persecució per malversació i desobediència. L'acusació, això no obstant, hi discrepa i considera que també se l'ha de perseguir per aquest nou tipus penal que pretén substituir el delicte de sedició. Ara el Tribunal Suprem disposa d'un termini per a resoldre el recurs i pronunciar-se definitivament.