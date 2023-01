[VÍDEO] Puigdemont: «No tornaré ni emmanillat ni rendit davant d’un jutge espanyol»

El president a l'exili Carles Puigdemont va fer aquest dijous un missatge institucional per a valorar la decisió del magistrat del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena de retirar les euroordres per sedició i demanar-ne de noves per malversació i desobediència.

Puigdemont ha assegurat que lluitarà per poder tornar en llibertat i que no ho farà «ni emmanillat ni rendit davant d’un jutge espanyol perquè sigui indulgent», en al·lusió implícita al jutge Pablo Llarena.

Davant d'això, Puigdemont ha destacat que assumeix el risc de «lliurar la batalla europea fins al final», malgrat el resultat no sigui l'esperat.

«A Espanya es fa política des dels tribunals», ha remarcat, i ha fet referència al fet que no és «una justícia democràtica».