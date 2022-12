Maria de Lluc Muñoz denuncia davant l'ONU: «Una professora de català va rebre nombroses amenaces de mort i violació»

El passat divendres, 2 de desembre, la mallorquina Maria de Lluc Muñoz, va intervenir en nom de la Plataforma per la Llengua, al Fòrum de les Nacions Unides sobre el diàleg i la cooperació en qüestions relatives a les minories nacionals, ètniques, religioses o lingüístiques.

Durant la seva intervenció, Muñoz va denunciar la complicitat de l'Estat espanyol amb els delictes d'odi contra els catalanoparlants. A més, la tècnica internacional de l'entitat, ha demanat al relator especial de l'ONU per a les Minories, Fernand de Varennes, que intervengui perquè els estats persegueixin aquest tipus de delictes.

«L'odi i la discriminació contra el poble català i la llengua catalana no són perseguits a l'Estat espanyol sinó més aviat encoratjats»

Reproduïm la traducció al català de la intervenció feta en anglès:

«Intervenc en nom de Plataforma per la Llengua, una ONG amb seu a Barcelona que promou els drets lingüístics dels catalanoparlants, un dels quals és l'artista que va fer l’obra que teniu sobre els vostres caps.

Volem expressar la nostra profunda preocupació perquè l'odi i la discriminació contra el poble català i la llengua catalana no siguin perseguits a l'Estat espanyol sinó més aviat encoratjats.

L’any passat, l’Estat Espanyol responia a una carta del senyor De Varennes (relator especial de l'ONU sobre les qüestions de les minories) que: «L'anàlisi del relator sembla oblidar el valor de tenir una llengua comuna com a instrument de participació en la comunitat política». En lloc d'aspirar a crear una comunitat política en què tots els grups lingüístics puguin participar utilitzant les seves llengües, el nacionalisme espanyol defensa que la llengua i la identitat de la majoria s'han d'imposar a les minories, que ni tan sols tenen dret a una identitat pròpia.

No és estrany que les publicacions en llengua catalana a les xarxes socials rebin comentaris d'odi.

Per esmentar alguns exemples pràctics: Fa un parell d'anys, un dels diaris més destacats de l’Estat va publicar que més de la meitat dels internautes espanyols en l'actualitat se sentien catalanòfobs, i just aquesta setmana, els mitjans de comunicació espanyols i molts d’usuaris d’Internet van apuntar a una professora de català que va rebre nombroses amenaces de mort i violació, publicant la seva imatge, i fins i tot, hi va haver pàgines web de 'notícies' que justificaren aquest odi perquè la professora «escrivia els seus tuits en català», i explicant que això significava que odiava Espanya.

Creiem que el relator especial sobre les qüestions de les minories hauria de presentar les recomanacions següents per garantir que la discriminació i l'odi, principalment a través de les xarxes socials, s'acabi i es persegueixi com cal:

1. Instar a la investigació de casos de discurs d'odi contra minories a les xarxes socials.

2. Instar Espanya i la resta d'Estats a prendre aquest assumpte seriosament i actuar-hi en contra com cal quan es comet un delicte d'odi, i a deixar d'utilitzar aquestes categories per, en comptes de protegir les minories, beneficiar grups dominants i fins i tot discriminadors.

3. Instar els Estats a desenvolupar mecanismes eficaços per identificar, donar resposta i sancionar el discurs de l'odi i la incitació a la discriminació i la violència contra les minories, especialment contra els catalanoparlants en el cas espanyol.»