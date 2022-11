Un comercial d'Aquaservice li diu a un client «háblame en español que esto es España»

«Ha vingut un comercial d'Aquaservice a casa dient-me que 'háblame en español que esto es España. No ho he fet i m’ha preguntat si estava sord i 'a mi no me hables en valenciano' en un to propi d’un mató. Encara estic tremolant. Estaria bé que açò arribara a la gent. Gràcies», aquest és el missatge que ha fet públic Natxo Escandell, veí de Xàtiva, professor i doctor en història contemporània.

Aquesta denuncia és especialment greu perquè els fets s'han produït a la pròpia casa del denunciant i pel to violent usat per l'agent comercial de l'empresa a Aquaservice.

Aquaservice, és un servei de repartiment d'aigua mineral que serveix dispensadors i barrals d'aigua.