Cort declararà Aurora Picornell com a Filla Il·lustre de Palma: «És un símbol per a la seva època»

Cort declararà Aurora Picornell com a Filla Il·lustre de Palma. José Hila, batle de Palma, ha explicat aquest divendres, durant una visita al cementiri de Son Coletes, que el Consistori iniciarà al novembre l'expedient perquè la figura de la sindicalista «és un símbol per a la seva època». Així, Hila espera poder-la declarar Filla Il·lustre el pròxim 31 de desembre.

Hila així ho ha assegurat durant la seva visita al cementiri de Son Coletes acompanyat del regidor d'Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió, i el regidor de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, Alberto Jarabo. Els tres han estat rebuts pel batle de Manacor, Miquel Oliver, i el segon tinent de batle de Medi Ambient i Mobilitat, Sebastià Llodrà.

Durant la visita, la corporació municipal ha deixat un ram de roses vermelles sobre la fossa on va ser enterrada Aurora Picornell i on s'han localitzat les seves restes després de 85 anys del seu assassinat a mans dels feixistes.

Hila ha recordat la figura d'Aurora Picornell, «una dona i activista que va ser assassinada per les seves idees». «Aurora Picornell és un símbol: dona, activista i defensora dels drets dels treballadors. El seu nom serà sempre recordat, el dels seus botxins, no». Carrió, per part seva, ha afirmat que «agraïm sincerament a totes les persones i institucions que han fet possible recuperar el cos d'Aurora Picornell».

Les proves d'ADN van confirmar que Aurora Picornell és una de les cinc dones els cossos de les quals van ser trobats en la fossa número 3 del cementiri de Son Coletes entre novembre i desembre de 2021, durant la segona fase d'excavacions i exhumacions del cementiri de Manacor, que va dur a terme la Societat de Ciències Aranzadi, en col·laboració amb ATICS, dins del Tercer Pla de Fosses (2020-2021) del Govern. La troballa de les restes han permès identificar també al pare d'Aurora Picornell, Gabriel Picornell.