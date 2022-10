Discriminació lingüística: un metge exigeix parlar castellà i denuncia un pacient que acaba multat amb 601 euros

Una discriminació lingüística que acaba amb una multa per a la víctima. Tal com ha explicat aquest dissabte el Diari La Veu del País Valencià, el passat 14 de juny, en una consulta del Centre de Salut d'Alfafar (Horta Sud), adscrit a la Conselleria de Sanitat la Generalitat Valenciana, el metge d'Urgències va negar a un pacient, Francesc Xavier, el dret de parlar valencià, i li va dir literalment, en castellà: «parla en castellà». El pacient va expressar el seu dret de parlar català, i el metge el va expulsar de la consulta.

Tot seguit, el doctor va avisar la Policia Local per denunciar el pacient, considerant que «estava alterant el normal funcionament dels serveis del centre d'urgències» i que «estava alterant i molestant el recepcionista». L'usuari estava demanant el full de reclamacions, que no li'n van donar fins uns dies després, i estava sol·licitant ser atès per un metge que l'entengués en valencià.

Ara, la denúncia del metge ha arribat a la Delegació del Govern espanyol a València, que l'ha considerada com una «infracció greu», i la subdelegada Maria Andrés Benlloc ha imposat el pacient una multa de 601 euros. Es tracta d'una aplicació de l'article 36 de la llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, la coneguda com a «llei mordassa».

Tal com a recordat la publicació, segons indica la llei, la negació de l'assistència sanitària és considerada com un delicte, tipificat a l'article 196 del Codi Penal, que determina que el professional que denegui l'assistència sanitària o abandoni els serveis sanitaris, quan hi hagui un perill greu per a la salut del pacient, podria ser sancionat. A més aquesta situació de censura contra l'ús del català contradiu l'ús normal i oficial del català al País Valencià d'acord amb el marc legal.

En aquest sentit, la Plataforma per la Llengua ja està estudiant les mesures legals per a fer front a aquest cas greu de discriminació lingüística.