LaTroca reunirà a Palma joves creadors digitals d’arreu dels Països Catalans

LaTroca, la trobada de joves creadors de continguts digitals en català, tendrà lloc aquest dissabte al Teatre Xesc Forteza de Palma. Les inscripcions, que ja s’aproximen al centenar, es poden fer a dgpoling.caib.cat. LaTroca vol ser un espai de trobada anual per a compartir experiències, generar projectes i fer créixer la xarxa de creadors de continguts digitals en català.

El programa, que començarà el matí i s’allargarà fins al vespre, inclou diverses taules rodones on parlaran joves que generen i comparteixen continguts en català a les plataformes i xarxes digitals. Hi haurà tiktokers, youtubers, instagramers, jugadors de videojocs, streamers i impulsors de pòdcasts d’arreu dels Països Catalans. També hi haurà un concert a càrrec del grup RapRural. La jornada també es podrà seguir en directe en línia a través del canal de YouTube IB Llengua Catalana.

LaTroca és una iniciativa impulsada des de les àrees de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, de la Generalitat Valenciana i de la Generalitat de Catalunya en el marc de la Declaració de Palma. Els objectius principals són potenciar el panorama de la creació digital en català i eixamplar i enfortir la comunitat de joves creadors que s’expressa en aquesta llengua a través de les xarxes, fomentant la relació i el coneixement entre joves dels diferents territoris.