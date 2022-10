La sortida de Junts de la Generalitat de Catalunya posa contra les cordes la legitimitat d'Aragonès

La militància de Junts va decidir aquest divendres sortit del govern de la Generalitat de Catalunya, posant contra les cordes la legitimitat d'ERC i de Pere Aragonès. El president català descarta convocar eleccions i ja ha començat a cercar substituts als consellers de Junts. Però, per mantenir el poder, haurà de cercar aliances i suports en els comuns i el PSC.

En aquest sentit, Oriol Junqueras, líder d'ERC, ha descartat aquest dissabte pactar els pressupostos de la Generalitat de 2023 amb el PSC i ha obert la porta a prorrogar els comptes de 2022 per a l'any vinent si Junts no els secunda.

Junqueras ha comparegut acompanyat per dirigents i càrrecs institucionals del partit, com la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, la vicepresidenta del Parlament en funcions de presidenta, Alba Vergés, i el portaveu en el Congrés, Gabriel Rufián, entre altres.

Junqueras ha sostingut que la línia vermella d'ERC per a arribar a acords són els partits que no estan compromesos amb el «final de la repressió» i amb la defensa d'un referèndum, i considera que els socialistes no ho estan.

«Molts dirigents del PSC es van fer mal a les mans aplaudint el nostre empresonament. Hi ha moltes coses que el PSC hauria de fer en l'àmbit de la lluita contra la repressió i en la defensa de l'exercici de la democràcia plena abans que nosaltres puguem considerar que efectivament s'ha compromès de manera correcta, adequada i contundent en la lluita contra la repressió», ha subratllat Junqueras.

El dirigent català ha advertit que abandonar les institucions seria un «acte d'irresponsabilitat imperdonable», ha assegurat que ERC està al servei de la ciutadania per a afrontar els reptes que té la societat i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els partits per a ajudar en aquest sentit, especialment als independentistes.

Preguntat per les crítiques de Junts als republicans i per com queda la seva relació després de la ruptura de l'Executiu, Junqueras ha replicat: «No som aquí per a parlar de partits, ni de partits que es barallen ni de baralles de partits. Som aquí per a parlar del país».