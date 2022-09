Un jutjat nega a Valtònyc la traducció de documentació al neerlandès, llengua oficial d'on es troba exiliat i dels seus advocats

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número dos d'Estepa (Sevilla) ha denegat la petició del raper Josep Miquel Arenas, Valtònyc, de traduir al neerlandès la interlocutòria d'obertura de judici oral per un presumpte delicte de «provocació per cometre un delicte d'atemptat i alternativament un possible delicte d'amenaces agreujades, per les seves mencions a la Guàrdia Civil» durant un concert celebrat a Marinaleda.

A la interlocutòria d'obertura de judici oral, datat el 18 de maig passat, el Jutjat número dos d'Estepa diu que la Fiscalia demana per a l'acusat una pena de quatre anys de presó i una multa de 3.600 euros per un presumpte delicte de «provocació per cometre un delicte d'atemptat» i tres anys de presó en el cas del possible «delicte d'amenaces agreujades».

L'Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC), va denunciar que durant un concert celebrat el 31 de març de 2018 a la localitat sevillana de Marinaleda, Valtònyc hauria apel·lat el públic a «actuar contra la Guàrdia Civil».

La representació del raper mallorquí va sol·licitar el mes passat de juliol la traducció d'aquesta interlocutòria al neerlandès en ser aquesta la llengua l'idioma oficial del lloc on es troba exiliat i dels seus advocats.

Petició denegada

Tot i això, el Jutjat número dos d'Estepa va denegar la seva petició a finals d'agost, descartant qualsevol cas d'indefensió, recordant que el procediment judicial es desenvolupa a Espanya i que la documentació remesa a Bèlgica va ser traduïda al francès, també idioma oficial d'aquest país.

La representació de l'encausat, però, hauria formulat al·legacions fa pocs dies contra aquesta denegació, insistint que el neerlandès és l'idioma dels seus advocats i que ha de prevaler el dret de l'inculpat a una defensa efectiva amb caràcter general.