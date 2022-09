Clam antirepressiu a Palma en suport a Valtònyc i la resta de col·lectius socials encausats

Clam antirepressiu. Desenes de persones varen participar aquest divendres en l'acte central de la Marató Antirepressiva celebrat a Ses Voltes. A banda dels parlaments dels diferents col·lectius represaliats, es va comptar amb les actuacions de la cantautora de Puigpunyent Aina Tramullas, el hip-hop de la palmesana XisK i els sons urbans del manacorí Plan-ET.

Els parlaments van anar a càrrec de representants dels col·lectius de represaliats més destacats dels darrers anys: les feministes de l'acció de Sant Miquel, les estudiants que ocuparen la Conselleria d'Educació, el Grup de Suport a Valtònyc, les multades de Stop Desnonaments i el Grup de Suport al Cas Confeti.

En aquest sentit, es pot destacar el parlament del Grup de Suport a Valtònyc que posà en relleu la victòria judicial europea que ha suposat el cas del raper mallorquí. «Després de la condemna de Valtònyc, el mes de març de 2018 a Palma, vàrem sortir al carrer més d'un milió de persones per demanar la seva llibertat. Tot i que Valtònyc continuï a l'exili, des d'aquí continuem recordant-lo. És necessari que continuï present en el nostre dia a dia, perquè encara que hagi guanyat, volem que torni a casa. Tanmateix, avui aquí seguim i seguirem. Ni la presó ni l'exili a què vos ha condemnat la justícia espanyola faran que retrocedim per la llibertat d'expressió. Llibertat Valtònyc! Llibertat Pablo Hasel!», assegura el manifest.

Lluita antirepressiva

La Marató Antirepressiva és una iniciativa popular que vol donar resposta política a la repressió viscuda per les diferents expressions de contestació social els darrers anys. Impulsada per l'Esquerra Independentista arreu dels Països Catalans, la Marató vol unir feministes, ecologistes, sindicalistes, independentistes, activistes per l'habitatge, i tot un ventall de sectors en un clam solidari.