Aragonès: «El dictamen de l'ONU és una victòria moral i política davant la repressió de l'Estat»

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha afirmat que el dictamen fet públic aquest dimecres pel comitè de drets humans de l’ONU és «clarament una victòria moral i política davant d’una repressió portada a terme per l’Estat espanyol, que va afectar especialment dirigents polítics escollits per la ciutadania». El president ha afegit que aquesta decisió «ens reforça i ens dona més arguments per avançar cap a l’amnistia i per acompanyar la reclamació de la defensa d’un referèndum per decidir el futur polític de Catalunya ens dona molts més arguments».

«Ara la pilota està a la teulada de les institucions de l’Estat espanyol, perquè canviïn les seves polítiques i s’acabi d’una vegada per totes les repressió», ha remarcat el president, que ha posat de relleu que «les Nacions Unides han estat clares: s’han vulnerat drets dels diputats, drets polítics dels ciutadans de Catalunya».