La reutilització als supermercats d'arreu del món

La Fundació per a la Prevenció Residus i Consum Responsable, Rezero, presenta un estudi que recull pràctiques per a la prevenció de residus i per al foment de la reutilització d’envasos que ja apliquen supermercats d’arreu del món.

Dins el marc del Protocol per la Reutilització, l’informe pretén oferir eines a les cadenes de supermercats i altres establiments de venda d’alimentació i altres productes d’ús quotidià per a reduir els residus.

L'informe determina que l’oferta a granel millora l’experiència dels consumidors i permet reduir els preus dels productes fins a un 15%.

Aquesta mesura contribueix a revertir la situació actual de la generació d'envasos d'un sol ús on cada català i catalana produeix una mitjana de 527 quilograms de residus a l’any (2019) i d’aquests, més de la meitat van directament al contenidor de resta. Una situació que és, en part, conseqüència de la introducció al mercat de productes d’usar i llençar sovint innecessaris i difícils de reciclar i que generen una gran quantitat de residus.

Venda de productes cosmètics, gelats o detergents en envasos d’alumini retornables, venda d’aigua i cervesa a doll, ampolles de vi, llet i refrescs retornables, cafè i pinso a granel... La reutilització va més enllà de permetre l’ús de bosses i carmanyoles pròpies dels consumidors per a la compra d’aliments, expliquen des de Rezero. L’informe també presenta solucions per a productors com poden ser càpsules intel·ligents per a empaquetar els seus productes per a la venda a granel o l’ús de capses i pales reutilitzables. La tecnologia també arriba als supermercats per a la prevenció de residus mitjançant, entre d’altres, envasos amb xips RFID o codis QR per a garantir la traçabilitat del producte i calcular els estalvis de plàstics d’un sol ús.

Els resultats obtenguts en els establiments on s’han aplicat o testat algunes d’aquestes mesures reflexen els beneficis ambientals i l’interès de la ciutadania en fer una compra sense envasos. Els estalvis anuals de residus generats, per exemple, son de 2.000 tones amb la venda de productes en envasos retornables als supermercats Tesco al Regne Unit i de 50.000 tones amb la introducció de capses i pales reutilitzables de l’empresa Svenska a Suècia. La reducció d’emissions de CO2 amb la reutilització d’envasos s’ha calculat entre el 74 i el 79%. Alhora, l’oferta a granel ha permès reduir els preus dels productes fins a un 15% i ha vist un augment de la compra de productes en aquest format del 33% respecte els equivalents envasats.

Addicionalment als beneficis ambientals de la reducció de residus, els beneficis per a les empreses són nombrosos i inclouen la reducció de costos, la integritat davant de possibles interrupcions de subministrament, la fidelització i la millora de l’experiència de les persones consumidores i el compliment de la legislació.

Les noves i futures normatives establiran cada vegada més requisits de reutilització d’envasos i implementar pràctiques en aquest sentit facilitarà el compliment d’aquesta legislació.

L'informe complet es pot consultar aquí.