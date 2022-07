Torna la Festa per la Llibertat que Òmnium organitza per la Diada de Catalunya

La Festa per la Llibertat torna aquest Onze de Setembre al passeig de Lluís Companys de Barcelona amb els concerts d’Els Pets, Roba Estesa i Lildami, tres anys després que aquest gran esdeveniment de reivindicació nacional i defensa del dret a l’autodeterminació es veiés ajornat per la pandèmia de la Covid-19. Amb aquesta iniciativa, Òmnium Cultural fa una crida a convertir de nou la Diada en una jornada «de mobilització popular en defensa dels drets i les llibertats de Catalunya».

A partir de les 10.30 h del matí, la Festa per la Llibertat d’Òmnium Cultural arrencarà al passeig de Lluís Companys de Barcelona, amb un acte polític al punt del migdia i amb l’Espai Òmnium, una gran instal·lació amb panells expositius sobre l’activitat i els projectes de l’entitat, tallers i actuacions. Com sempre, l’espai també es compartirà amb la tradicional Fira d’Entitats. A l'horabaixa, Òmnium Cultural, amb el president Xavier Antich al capdavant, participarà en la manifestació de l’Assemblea sota el lema 'Tornem-hi per vèncer: independència'. L’activitat tornarà al passeig de Lluís Companys a les 18.30 h amb els concerts d’Els Pets, Roba Estesa i Lildami per a culminar una jornada cívica, participativa i oberta a tota la societat.

Antich: «La repressió que patim és la prova d’una força que aquesta Diada hem de tornar a exhibir»

«No oblidem el CatalanGate, ni els més de 4.200 represaliats, ni la contínua negació de drets fonamentals, i en la Diada de la tornada a la normalitat ho hem de tornar a demostrar. La repressió és la prova d’una força, la nostra, que hem de tornar a exhibir». El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha fet així una crida perquè la societat catalana surti al carrer a defensar els seus drets durant la pròxima Diada de Catalunya: «L’Onze de Setembre cal tornar a sortir al carrer per mostrar unitat i convicció cap a la llibertat davant l’Estat repressor».

La Festa per la Llibertat d’Òmnium arriba a la seva 20a edició

L’11 de setembre de l’any 2000 es va celebrar per primera vegada la Festa per la Llibertat. Es tracta d’un vespre de concerts, un acte festiu i multitudinari que se celebra el dia de la Diada, una jornada cívica d’afirmació i reivindicació nacional, participativa i oberta a tota la societat. Després de tres anys d’interrupció per la pandèmia, enguany arriba a la 20a edició per a tornar a aplegar milers de persones als concerts multitudinaris que posaran punt final a les celebracions de la Diada.