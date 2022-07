L’Aplec del Pi de les Tres Branques recupera el seu format aquest diumenge per reivindicar la unitat dels Països Catalans

L’Aplec del Pi de les Tres Branques torna a celebrar-se aquest diumenge, 17 de juliol, a Castellar del Riu, al Berguedà, després que l’any passat, any del centenari, a causa de la pandèmia, es va fer un acte simbòlic.

Enguany la diada començarà a les 10.00 hores amb «parades d’associacions independentistes, desplegament d’una estelada i un mapa gegant, muntatge d’un trencaclosques gegant dels Països Catalans i tirada de bitlles». Tot seguit, tendrà lloc «l’arribada del rei-infant Jaume I amb el seu tutor Guillem de Mont-rodon i la cort d’infants, al so de la música i acompanyants pels gegants d’Espinalbet».

A les 11.00 hores, hi haurà un «acte patriòtic unitari davant del Pi Vell» i la lectura escenificada del poema «Lo pi de les Tres Branques». A continuació, es farà «una ofrena floral dels infants als Pi Vell, i ofrena dels oradors a l’estelada dedicada a Verdaguer, amb acompanyament dels himnes de Mallorca, La Balanguera, i del País Valencia, La Muixeranga d’Algemesí». Alhora s’alçaran pilars a càrrec de les colles participants a la Trobada Castellera de Berga

Posteriorment, el batle de Castellar del Riu, Adrià Soler, donarà la benvinguda als assistents, i hi haurà parlaments d’un representant de Mallorca, Tomeu Martí i Florit, director de Diari de Balears i Ona Mediterrània i president del Grup Blanquerna; del País Valencià, Rosanna Royo i Pla, activista i membre de la sectorial de Psicòlegs per la Independència de l’ANC i del Front Comú contra la Repressió; de la Catalunya del Nord, Josep Bonet, president de l’Associació Casa Macià de Prats de Molló i delegat del Consell per la República; de la Franja de Ponent, Francesc Ricart, membre del Moviment Franjolí i del Casal Jaume I de Fraga; d’Andorra, Maria Cucurull, del Centre de Cultura Catalana, i del Principat, Jordi Pessarrodona, vicepresident de l’ANC, i Magda Borràs, coordinadora del Debat Constituent de l’Alt Camp.

En acabat, es cantarà l’himne nacional de Catalunya, Els segadors, i hi haurà una ballada de sardanes.