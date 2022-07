[VÍDEO] Turull diu sobre la taula de diàleg: «Més que una taula aniria bé que creessin un grup de Whatsapp»

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat la taula de diàleg després que divendres el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, acordessin que es tornarà a reunir a finals de juliol: «Més que una taula aniria bé que creessin un grup de Whatsapp, com fan la majoria de mortals per a trobar-se en algun lloc».

En la seva intervenció aquest dissabte a l'inici de la segona part del congrés de Junts, que celebren en la Farga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha assegurat que no es deixaran «arrossegar per cants de sirena interessats i enverinats» del PSOE. «Per a fer de socorristes d'un naufragi electoral i polític del PSOE, que es busquin altres socorristes», ha asseverat.

Turull també ha acusat Sánchez de ser «capaç d'ofegar a Catalunya» per a mantenir la presidència del Govern espanyol, i ha retret que mentre intentaven trobar una data per a reunir-se amb Aragonès hi hagués qüestions obertes com la del català a l'escola i la Llei de l'Audiovisual, entre altres.

A més, ha criticat a Sánchez perquè, al seu judici, va mirar cap a un altre costat quan va aparèixer el cas de l'espionatge a independentistes amb el programari Pegasus, i ha demanat: «Què no faran contra nosaltres per a salvar la Moncloa?».

Així, Turull ha advertit que no es deixaran «intimidar per aquestes taules que es dediquen, sigui pel civil o el criminal, a derrotar, embrutar i intentar eliminar el moviment independentista».

«Aquestes sí que són les veritables taules que sap utilitzar l'Estat espanyol», ha assegurat Turull, després d'afegir que Junts va néixer per a aconseguir la independència de Catalunya i que aquest cap de setmana treballaran per a avançar en aquest objectiu.

En la seva opinió, hi ha gent interessada en què el congrés del partit no vagi bé, però també creu que altres persones estan expectants perquè «tenen ganes que Junts torni a ser el seu referent polític, el seu referent en com i de quina manera es pot aconseguir la independència».

Independentisme

Turull ha advocat per «recosir tots els sectors i entitats independentistes» després de les polèmiques entre ERC i la CUP des de l'inici de la legislatura, entre els quals el que afecta la causa judicial de la presidenta de Junts i del Parlament, Laura Borràs.

Així, ha aprofitat per a mostrar-li el seu suport a Borràs davant els qui li han demanat que dimiteixi o faci un pas al costat: «Tota aquesta gent que tens darrere teu, si volen que caiguis, se la trobaran davant teu perquè això no sigui possible».

«Després de cinc anys de no parar de rebre cops, hem de passar a l'acció, i si algú no vol fer-ho, nosaltres començarem a passar-hi», ha exclamat Turull.

Esmenes

Sobre les esmenes que els militants han presentat a les ponències que es debatran aquest cap de setmana, Turull ha defensat que són aportacions i no «retrets». «En un partit tan divers com el nostre, la transacció i no la confrontació, ha de ser justament el nostre ADN i la fórmula d'èxit», ha reclamat.

Durant el seu discurs també ha apel·lat a l'esperit de l'1-O, tal com mostren aquests vídeos publicats al copte de Twitter de Junts:

Secretari general @jorditurull: “Centenars de milers de persones l’1-O van ser capaces des del carrer de vèncer a tot un estat. Pensem en aquesta gent.”#AmbJuntsSÍ pic.twitter.com/vySGR2XAWI — Junts per Catalunya (@JuntsXCat) July 16, 2022