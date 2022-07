Menorca i el País Valencià s'uneixen per a reivindicar la recuperació d'habitatges en mans de la Sareb

El vicepresident segon de la Generalitat Valenciana i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, s'ha reunit aquest dijous amb la consellera d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local del Consell de Menorca, Cristina Gómez, i la directora insular d'Habitatge, Voluntariat i Participació Ciutadana, Roser Román, per a treballar conjuntament en solucions al problema d'habitatge i en concret per a donar-se suport mutu institucional en la reivindicació de la recuperació per part de l'administració pública de les desenes de milers d'habitatges actualment en mans de la Sareb o banc dolent.

La trobada de feina al Palau Pineda de la Generalitat Valenciana ha comptat també amb la participació del director general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència, Marc Aparisi. Aquest punt sobre la recuperació dels immobles de la Sareb serà debatut al proper Ple del Consell de Menorca dilluns.

La consellera insular d'Habitatge de Menorca ha exposat «la situació d'emergència habitacional que es viu a l'illa, on la ciutadania de Menorca no pot arrelar als seus barris i pobles perquè no hi ha habitatges disponibles ni per llogar ni per comprar a preus assumibles amb els salaris més freqüents». Tanmateix, ha recordat que dels 50.000 habitatges que existeixen a Menorca, 15.000 són d'ús no residencial i 5.000 estan buits. Respecte a la qüestió de les propietats immobiliàries de la Sareb, Gómez ha defensat que «és inajornable fer nostre el sòl que la Sareb té a Menorca, el volem cap als ajuntaments i que l'IBAVI pugui construir al damunt d'aquests solars habitatge social. Els habitatges que té la Sareb estan pagats i repagats i els solars també, i és imperdonable mantenir aquesta situació en l'actual context d'emergència habitacional d'una gran majoria de la població».

Un dels aspectes que s'ha posat sobre la taula ha estat la dificultat de conèixer el nombre real d'immobles en possessió de la Sareb, ja que les xifres que s'han publicat no semblen reals. Les estimacions són d'uns 12.000 immobles al País Valencià i altres 20.000 a Catalunya, propietat del banc dolent. D'altra banda, al conjunt de les Illes Balears i segons ha comentat la consellera Gómez, la Sareb -Societat de gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària, coneguda també com a banc dolent, tot i que no és un banc- té suposadament a les Illes Balears 400 immobles, però el Departament d'Habitatge del Consell té constància real de més de 100 immobles només a Menorca, el qual ja pot indicar que aquestes dades no són correctes i que podrien ser molt superiors.

A la reunió de feina s'han tractat també qüestions sobre iniciatives legislatives d'habitatge així com de projectes de rehabilitació energètica i s'ha establit la voluntat de continuar col·laborant entre el Consell Insular de Menorca i la Generalitat Valenciana per a facilitar solucions a l'habitatge de la ciutadania de diverses parts de l'Estat i especialment de l'arc mediterrani.