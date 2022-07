Entitats dels Països Catalans exposen les seves aportacions al Pacte Nacional per la Llengua

Aquest divendres ha tengut lloc la 'IX Jornada de Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana. Propostes per al Pacte Nacional per la Llengua: la veu dels professionals' a l'Auditori de l'Edifici Roc Boronat del Campus Poblenou. Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).

La Jornada tenia dos objectius relacionats amb el Pacte Nacional per la Llengua. D’una banda, recollir el bagatge tècnic, en forma de propostes, dels professionals que treballen a l’entorn de la política lingüística, sigui a la Generalitat de Catalunya, el Consorci per a la Normalització Lingüística, el TERMCAT, les universitats o altres organismes i, de l’altra, treballar els aspectes relacionats amb la comunitat lingüística amb les institucions i professionals d’entitats referents en els diversos territoris de parla catalana.

Durant l'esdeveniment s'ha duit a terme un homenatge a Miquel Strubell Trueta, que va ser un sociolingüista especialitzat en l'estudi i la gestió de la diversitat lingüística europea, vinculat amb la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya des de la seva creació. Strubell va ajudar a posar les bases de l'actual model lingüístic amb les responsabilitats de cap del Servei de Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya, director de l’Institut de Sociolingüística Catalana, subdirector general i vicepresident del Consorci per a la Normalització Lingüística.

La Jornada ha comptat amb les aportacions per al Pacte Nacional per la Llengua de diferents entitats que fan feina per la llengua d'arreu dels Països Catalans com Òmnium Cultural, l'Obra Cultural Balear (OCB), Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Associació Cultural del Matarranya i el Col·lectiu 2 d'Abril.

«Els poders públics i la societat civil de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià treballaran de forma coordinada en el marc del Pacte Nacional per la Llengua. L'Obra Cultural Balear ha participat a les sessions de treball, a la Universitat Pompeu Fabra», han explicat des de l'OCB.

Anna Oliver, presidenta d'ACPV, ha remarcat que participava per a parlar de drets lingüístics. «L’objectiu d’aquesta taula és visualitzar l’aportació de la societat civil de tota la comunitat catalanoparlant en el Pacte Nacional per la Llengua i el gruix de la jornada se centrarà en el debat sobre els reptes del català i les propostes dels professionals», ha explicat.

Per la seva banda, Xavier Antich, d'Òmnium ha expressat: «Mapa complet i acció conjunta. Amb els companys d'ACPV, OCB, l'Associació Cultural del Matarranya i el Col·lectiu 2 d'Abril, per enfortir el paper de la societat civil organitzada i treballar pel present i futur de la llengua als Països Catalans».