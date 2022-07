Les Illes Balears, el País Valencià i Catalunya treballaran conjuntament per a optar al PERTE 'Nova economia de la llengua'

Els responsables de política lingüística del Govern de les Illes Balears, la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana s’han trobat aquest divendres a Palma. La reunió, que s’emmarca en la Declaració de Palma, ha comptat amb la presència de Beatriu Defior, directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears; F. Xavier Vila, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, i Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana, a més dels respectius equips de treball.

Durant la trobada s’ha parlat del projecte estratègic per a la recuperació i la transformació econòmica (PERTE) 'Nova economia de la llengua', promogut pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, que té com a objectiu convertir les llengües oficials en elements tractors de la transformació digital. En aquest sentit, s’ha destacat la necessitat que els tres governs facin front comú i presentin projectes conjunts a fi que la llengua compartida pugui optar als recursos econòmics prevists. Cal recordar que el PERTE inclou eixos d’actuació cabdals per a garantir el futur de la llengua, com poden ser la intel·ligència artificial, l’aprenentatge de la llengua o les indústries culturals. En anteriors ocasions els governs ja han manifestat la seva preocupació perquè el PERTE no tengui un tractament igualitari de totes les llengües oficials de l’Estat i es dediqui principalment a projectes vinculats amb el castellà (inicialment, només preveu dedicar 30 milions dels 1.100 totals a les llengües oficials diferents del castellà).

D’altra banda, dilluns es farà públic l’espai web amb la informació dels certificats de llengua catalana i les equivalències arreu del domini lingüístic. Aquest espai és compartit pels tres governs signants de la Declaració de Palma i el Govern d’Andorra. L’espai inclou informació sobre les proves per a obtenir un certificat i un quadre d’equivalències a fi que tothom pugui consultar el reconeixement del certificat als diversos territoris.

Així mateix, s’ha acordat que el 15 d’octubre tendrà lloc a Mallorca una trobada de joves creadors digitals en català a les xarxes socials. Aquesta trobada serà organitzada pels tres governs i comptarà amb la participació de joves i influenciadors d’arreu del domini lingüístic.

La Declaració de Palma és un acord signat el 2017 pel qual els tres governs es van¡ren comprometre a treballar conjuntament en matèria de llengua i cultura. Les reunions dels responsables de política lingüística es fan quadrimestralment de manera presencial i rotatòria als tres territoris. La propera trobada tendrà lloc a Barcelona.