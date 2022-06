Maria del Mar Bonet i Alícia Casals rebran la Medalla d’Honor 2022 de la Xarxa Vives d’Universitats

El Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats, format pels 22 rectors de les universitats membres, distingirà amb la Medalla d’Honor de la institució a l’enginyera Alícia Casals i a la cantant i compositora Maria del Mar Bonet. L’acte públic de lliurament tendrà lloc el pròxim 12 de juliol a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Alícia Casals i Gelpí (Barcelona, 1955) és enginyera industrial i informàtica, catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya. El 1977 es llicencià en Enginyeria Industrial i el 1983 es doctorà en Informàtica. El 1978 començà a treballar com a professora a la UPC, i des de 1991 n'esdevingué catedràtica d'arquitectura i tecnologia de computadors al Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial de la mateixa universitat.

Ha treballat sobre robòtica intel·ligent amb aplicacions mèdiques com a directora del programa de Robòtica de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i ha desenvolupat projectes i prototipus de sistemes robotitzats d'ajut a discapacitats i a intervencions quirúrgiques. És membre de l'Institut d'Estudis Catalans des de 2007, presidenta de la Secció de Ciències i Tecnologia des de 2019. Ha presidit diversos congressos internacionals de robòtica experimental, arribant a ser vicepresidenta de la IEEE Robotics and Automation Society (2008-2009) i presidenta del Technical Committee on Biorobotics de la IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (2016-2017).

Durant la seva trajectòria ha rebut nombrosos premis i distincions, com el Premi Internacional de Barcelona en Ciència i Tecnologia (1992), el Premi Ciutat de Barcelona de Tecnologia (1996) i la Medalla Narcís Munturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1998).

Maria del Mar Bonet i Verdaguer (Palma, 1947) és una cantant i compositora especialitzada en música tradicional mediterrània. Membre d’Els Setze Jutges, es convertí en un dels integrants de la Nova Cançó de trajectòria més sòlida i més dilatada. Posseïdora d’una veu de registre mitjà, plena i de gran expressivitat, i que perfeccionà fins a aconseguir-ne un gran domini i una gran expressivitat, la seva música mostra un profund arrelament a la cultura de les Illes Balears, especialment de Mallorca. Tot i que el seu primer èxit fou la reivindicativa Què volen aquesta gent? (1968), amb lletra de Lluís Serrahima, en general les seves cançons s’han centrat en continguts poètics, que van des d’un intens intimisme fins a una exaltació de vegades sensual.

Els textos de les seves cançons tenen un triple origen: el folklore mediterrani (especialment balear, que marcà la seva obra més primerenca i el conreu del qual no ha abandonat mai), les lletres pròpies i l’obra de poetes d’arreu del domini lingüístic, entre els quals destaquen Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Joan Alcover i Vicent Andrés i Estellés, entre d’altres. Al llarg de la seva trajectòria, ha col·laborat amb nombrosos artistes reconeguts com Lluís Llach, Raimon, Marina Rossell o Joan Manuel Serrat, i de manera especial amb Francesc Pi de la Serra, Rafael Subirachs i el grup valencià Al Tall, tant en enregistraments com en actuacions.

Entre la llarga llista de premis que acumula, destaquen la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1984), la Medalla d’Or de la Ciutat de Mallorca (2004), la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona (2006) o la Medalla d’Or de les Illes Balears (2017).

La Medalla d’Honor de la Xarxa Vives d’Universitats és la màxima distinció que atorguen conjuntament les 22 universitats de la Xarxa Vives, en reconeixement de la trajectòria professional, el compromís amb la ciència, la cultura i la societat que, des de diferents àmbits i disciplines, han desenvolupat les persones homenatjades. Des de 1995, any en què es van lliurar les primeres medalles, han rebut aquesta distinció 29 persones dels més diversos àmbits de coneixement.