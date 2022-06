[VÍDEO] Col·lapsen un restaurant per a reclamar que garanteixi els drets lingüístics dels consumidors

Desenes de voluntaris de la Plataforma per la Llengua han tornat a col·lapsar un establiment d'una cadena de restauració per a reclamar que la cadena garanteixi els drets lingüístics dels consumidors. En concret, en aquesta ocasió, l'establiment va ser de la cadena de ramen Takumi, que no incorpora el català a la carta en cap dels sis locals que té a Barcelona, de manera que infringeix de manera clara el Codi de consum de Catalunya.

Aquesta iniciativa s'ha organitzat tenint en compte l'èxit de les accions que el 18 de febrer varen col·lapsar dos establiments de les cadenes Five Guys i Surf House, que tampoc no tenien la carta en català, i el funcionament ha estat similar: els voluntaris varen demanar individualment el full de reclamacions als treballadors fins a col·lapsar l'establiment durant una estona.

En aquesta ocasió, l'acció es va emmarcar en la Setmana pel català, una iniciativa de la Plataforma per la Llengua Barcelona per a sensibilitzar la ciutadania sobre l'ús del català i per estimular el compromís personal i col·lectiu amb la llengua.