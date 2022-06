Denuncien que una metgessa s'ha negat a atendre un infant de tres anys en català

Sandra Domènech, la mare d'un infant de tres anys, ha denunciat a través de les xarxes socials que una metgessa s'ha negat a atendre'ls en català tot i que el fill no l'entengués.

Davant la situació, Domènech ha avisat a la metgessa que l'infant no entenia el castellà, aquesta ha contestat dient «ya lo aprenderá, los niños aprenden rápido». La mare ha denunciat que perquè és l'obligació del fill i no la de la doctora canviar de llengua quan és ella qui treballa «en un hospital públic».

Avui he acompanyat el meu fill de 3 anys al metge. La doctora molt amable i en sabia molt de medicina, però no parlava català i el meu fill no l’entenia. Quan li he dit que el meu fill no l’entenia m’ha dit: — Sandra Domènech (@sandra_domenech) May 30, 2022

Una altra reivindicació que ha fet és que aprendre'l sigui «un requisit per un lloc de treball així». En aquest sentit, ha afegit que el fill «aprendrà el castellà, no en tinc cap dubte. El que dubto és si ella aprendrà català per poder-se comunicar amb els seus pacients».