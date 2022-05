Puigdemont assegura que Sánchez mira a una altra banda amb el cas del Catalangate

Carles Puigdemont ha acusat Pedro Sánchez i el Govern espanyol de mirar a una altra banda en l'escàndol del Catalangate. Així ho ha afirmat el president i eurodiputat de Junts en una conversa organitzada des de Mèxic sobre els casos d'espionatge massiu a dissidents polítics.

Puigdemont, que s'ha mostrat molt crític amb la utilització del sistema d'espionatge Pegasus, ha assegurat també que l'Executiu espanyol ha estat desacreditar CitizenLab i blocant la comissió d'investigació que reivindica el Parlament Europeu. Això, a parer del president, fa que «les sospites sobre la responsabilitat del govern espanyol es disparin».

En aquest sentit, l'eurodiputada d'ERC Diana Riba, una altra participant en el debat, ha lamentat que l'única cosa que ha l'Estat espanyol ha fet al respecte ha estat confirmar que sí que s'han espiat divuit dels seixanta-cinc casos denunciats per CitizenLab. «Per tant –continua– reconeixen que han comprat Pegasus, que el tenen i que a divuit persones les espien d'una manera que consideren legal». Això, ha afegit Riba –una de les persones espiades pel programari israelià– «vol dir que un jutge ho ha autoritzat. I com pot ser legal, espiar amb un programa que fins i tot suplanta la identitat?», s'ha preguntat la republicana.

Ambdós han coincidit, en aquest sentit, a advertir dels perills d'aquest programari. Per a Puigdemont, és impossible controlar amb nova legislació un programa que no ha dubtat a qualificar «d'arma de destrucció massiva de drets fonamentals» i com a tal creu que cal «situar-lo fora de la legalitat». Es tracta del mateix parer de Riba, que ha conclòs que «Pegasus està destruint les nostres democràcies» i que representa un nou intent de l'Estat espanyol per perseguir l'independentisme.