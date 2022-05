Sandra Fernández (BNG): «Juan Carlos I ha vengut a Sanxenxo perquè a Mallorca ja no el volen»

Sandra Fernández Agraso, candidata del BNG a Sanxenxo, ha estat entrevistada pel programa 'Preguntes freqüents' de TV3 arran del retorn de Juan Carlos I a l'Estat espanyol i la seva visita a Sanxenxo per a assistir a unes regates.

Fernández ha remarcat que fa «vergonya aliena» la tornada de Juan Carlos I, «un senyor que va fugir, perquè no se’n va anar, va fugir perquè tenia por d’un procés judicial en el qual porta dos anys sense donar cap tipus d’explicació i de repent torni per a una regata…».

A més, ha destacat que el que està passant a Sanxenxo és un blanquejament de la figura de l'exrei, «amb l’ajuda dels polítics gallecs de dretes que estan fent veure que no importa què va fer aquest senyor».

En ser demanada pels vincles de Juan Carlos I amb Sanxenxo, pel fet d'haver-lo triat com a primera destinació, Fernández ha volgut deixar clar que el vincle que té amb Sanxenxo «existeix des que va caure en desgràcia i els seus amics, la seva elit que tenia a Mallorca, li varen donar l’esquena. El vincle amb Sanxenxo no és des de fa molts anys, va ser arran que es varen conèixer totes aquestes malifetes que a Mallorca no el volien. Aquí es va veure arropat pel seu amic Pedro Campos i certs personatges polítics, que no el molesten, que el defensen».

El Borbó torna aquest dilluns a la Zarzuela per primera vegada després de la seva fugida a Abu Dabi el 3 d’agost de 2020 pels seus negocis tèrbols.