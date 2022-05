[VÍDEO] Elsa Artadi, candidata de Junts a Barcelona, deixa la política

Elsa Artadi, candidata de Junts a la ciutat de Barcelona, ha comparegut per tal de llegir el comunicat amb el qual ha anunciat que deixa la política. «Deixo la política activa, al Parlament, a l’Ajuntament i als òrgans de direcció de Junts», ha dit. I ho ha fet acompanyada de companys del partit, com ara la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs.

Artadi ha explicat que sempre ha treballat amb la màxima dedicació, però que ara no pot més. «Ara no puc més, no tinc l’energia per servir la ciutadania i no em sento amb forces per continuar. Em toca deixar pas a aquells que poden seguir liderant en les seves virtuts», ha explicat.

Finalment, també ha agraït les mostres de suport rebudes de «centenars de persones, que en les darreres dotze hores m’han fet costat».