La Directa celebra 16 anys d'actualitat, investigació, debat i anàlisi

El mitjà de comunicació La Directa celebrarà aquest dissabte, 7 de maig, els 16 anys que du de recorregut publicant notícies d'actualitat i d'investigació, que fan debat i anàlisi. Els actes començaran al migdia i s'allargaran fins a mitjanit, oferint activitats tant a l'exterior com a l'interior del local de l'Ateneu 9 barris, a Barcelona.

De dia, hi haurà tres concerts-conversa a càrrec de Pol Batlle i Rita Payés, a les 13 h, Adala, a les 17 h, i les raperes madrilenyes Freesismafia, a les 19 h. Per assistir-hi cal comprar l'entrada prèviament, o per un concert individual o bé l'entrada conjunta dels tres.

La segona part de la jornada començarà a les 21 h, amb un concert de Joan Garriga a la sala Teatre de l'ateneu. Per acabar, a les 00 h, hi haurà Nit de punxadiscs per tancar la festa.

Totes les entrades es poden comprar al web ateneu9b.net i per a qualsevol dubte o aclariment es pot escriure a directa@directa.cat.