Retreuen al Govern espanyol «no haver fet res fins a l'esclat del Catalan Gate»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha expressat aquest dilluns la seva solidaritat amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, després d'anunciar-se que els seus telèfons també han estat infectats amb el programari Pegasus, i els ha retret «no haver fet res fins a l'esclat del Catalan Gate».

«La violació de la intimitat de Pedro Sánchez i la ministra Robles és un crim gravíssim que amenaça la democràcia. La meva solidaritat amb ells, com a víctimes, i la meva màxima exigència cap a ells, com a responsables de no haver fer res fins a l’esclat del Catalan Gate», ha explicat en un missatge al seu compte de Twitter.

Puigdemont ha denunciat que la Moncloa ha hagut d'esperar que hi hagués una infecció amb Pegasus als telèfons de Sánchez i Robles per a considerar «que és un assumpte d'extrema gravetat i per a investigar-ho», cosa que no va passar quan ho varen advertir des de Catalunya.

També s'hi ha referit en un missatge a Twitter el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, qui assegura que el fet que el telèfon de Sánchez hagi estat espiat «no resta cap motiu per a continuar pensant que les clavegueres de l'Estat espanyol estan darrere del Catalan Gate».

«En tot cas, avui queda certificat l'espionatge contra l'independentisme. Més que mai comissió independent d'investigació», ha reclamat.