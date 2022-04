Fons europeus: el Govern espanyol dedica 1.070 milions d'euros a potenciar el castellà i només 30 a la resta de llengües oficials a l'Estat

El Govern espanyol va aprovar el mes passat un «pla estratègic de la nova economia de la llengua», un projecte emmarcat en el pla de recuperació econòmica, finançat amb doblers provinents dels Estats del nord d'Europa per a rescatar l'economia espanyola després de la pandèmia.

El pla té com a objectiu que «l'espanyol sigui idioma de referència en l'àmbit del coneixement i la intel·ligència artificial», segons va explicar la vicepresidenta primera i ministra espanyola d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño.

El pla comptarà amb una inversió de 1.100 milions d'euros, dels quals, només 30 es destinaran a les llengües catalana, basca i gallega.

El projecte s'estructura entorn de cinc eixos estratègics. Aquests són els eixos i els doblers destinats:

Aprenentatge de l'espanyol i en espanyol en el món: 475 milions d'euros.

Impuls a la intel·ligència artificial en espanyol: 330 milions d'euros.

Creació d'una base de coneixement en espanyol i llengües cooficials: 90 milions d'euros.

Divulgació de la ciència en espanyol i la generació de coneixement hispanoparlant: 130 milions d'euros.

Promoció d'indústries culturals com l'audiovisual o la del videojoc i la digitalització de patrimoni: 70 milions d'euros.

El Govern espanyol també pretén fomentar la participació del sector privat i amb aquest objectiu es crearà una 'Aliança per a la nova economia de la llengua', presidida per la pròpia Calviño, però que comptarà amb un comissionat especial dirigit per l'exsecretària d'Estat d'Afers exteriors i per a Iberoamerica i el Carib, Cristina Gallach.

Hi haurà també un consell consultiu de personalitats vinculades a la promoció de la llengua i la seva digitalització en l'àmbit de la tecnologia, la ciència i la cultura, en el qual també hi seran institucions com l'Institut Cervantes, la Biblioteca Nacional, la Secretaria General d'Estats Iberoamericans i l'Organització d'Estats Iberoamericans, entre altres.