Un restaurant expulsa una família que demanava ser entesa en català: «Que no sabeu parlar castellà? A Espanya sobra gent!»

Nova discriminació lingüística al País Valencià. En aquest cas, al bar restaurant Isabel, als Marenys de Rafalcaid, a Gandia, que va expulsar una família que només demanava ser entesa en català. Els fets varen passar el 31 de març al migdia quan un dels membres de la família va demanar «un terç de cervesa» i la cambrera va exigir a la família que s'expressàs en castellà.

Davant d'aquesta exigència, la família va optar per defensar el seu dret d'expressar-se en la seva llengua i va demanar que els atengués algú que, si més no, els entengués en català. Aleshores es va presentar a la taula el propietari del local, que, després de qüestionar-los que no canviaren al castellà demanant-los «en quina llengua parlen fora de València?», els va acabar expulsant del restaurant.

L'endemà, el primer d'abril, dos membres de la família varen tornar a l'establiment per a omplir el full de reclamacions i la mateixa cambrera els va amollar, en castellà: «Sou uns mal educats. Que no sabeu parlar castellà? A Espanya sobra gent!». Els clients ho varen transcriure literalment al full de reclamacions i quan varen arribar el propietari i una altra cambrera i ho varen llegir, els varen dir que aquestes frases eren falses, els varen escarnir la manera de parlar i els varen insultar: «Sou uns troglodites!».

Per a denunciar aquest nou cas de discriminació lingüística, una vintena de voluntaris de la Plataforma per la Llengua País Valencià es varen concentrar aquest dijous 7 d'abril davant del restaurant i l'entitat ja estudia les vies per a denunciar el cas davant les institucions competents.

L'entitat considera que l'establiment ha incomplert el Decret legislatiu 1/2019, d'aprovació del text refós a la Llei de l'Estatut de les persones consumidores, perquè ha vulnerat el dret dels consumidors «a utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana».

Segons la Plataforma per la Llengua, el restaurant tampoc no ha fet cas a la Llei 4/1983, d'ús i ensenyament del valencià, que explicita el dret d'expressar-se en català en una activitat mercantil i que en l'article 4 afirma que «en cap cas ningú no podrà ser discriminat pel fet d'usar qualsevol de les dues llengües oficials». Així mateix, a l'article 17, la llei determina que «tots els ciutadans tenen el dret a expressar-se en valencià en qualsevol reunió» i a desplegar en català les seves activitats mercantils i recreatives, entre d'altres.

A més, a parer de l'ONG del català, els fets podrien suposar una infracció lleu, tenint en compte l'Estatut dels consumidors, perquè, l'establiment es va negar a satisfer una demanda normal d'un client en un bar, com és demanar «un terç de cervesa», una demanada que pot satisfer un establiment d'aquest tipus.