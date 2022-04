Demanen als presidenciables francesos que es comprometin amb el català a la Catalunya del Nord

Aquest diumenge, 10 d'abril, se celebra la primera volta de les eleccions presidencials franceses i la Plataforma per la Llengua ha fet arribar una carta a tots els candidats per a instar-los a comprometre's amb el català i proposar-los mesures concretes per a afavorir l'ús social de la llengua. En aquesta carta, signada pel president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, i pel delegat a la Catalunya del Nord, Enric Balaguer, l'entitat expressa que està oberta a conèixer les propostes dels presidenciables i els emplaça a parlar-ne, però també els proposa cinc mesures per a impulsar la llengua.

En concret, les propostes de la Plataforma per la Llengua són les següents: modificar l'article 2 de la Constitució perquè no freni el desenvolupament de les llengües regionals, ratificar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM), promoure el català a l'ensenyament amb la generalització del bilingüisme català / francès a tots els nivells educatius, reconèixer el català com a llengua vivent a l'educació nacional francesa amb un doble estatus de llengua regional i estrangera (perquè és oficial fora del territori francès) i donar l'estatus de llengua cooficial al català al departament dels Pirineus Orientals.

A través de la carta, l'entitat defensa que impulsar el coneixement del català a la Catalunya del Nord és important perquè és patrimoni immaterial de França segons la Constitució i cal protegir-lo, i també perquè és la llengua oficial dels territoris amb els quals fa frontera i, per tant, parlar-lo és indispensable per als intercanvis transfronterers i una gran oportunitat laboral. la Plataforma per la Llengua també recorda als presidenciables que, si surten escollits, es convertiran en coprínceps d'un estat, Andorra, on l'única llengua oficial és el català, i tindran, per tant, el deure de promocionar-lo.

Primers compromisos amb les propostes

A hores d'ara, la carta ja ha estat resposta per Jean Boucher, portaveu a la Catalunya del Nord de la candidatura de Philippe Poutou, del Nouveau Parti Anticapitaliste, i ja s'han compromès a respondre-la representants dels presidenciables Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) i Yannick Jadot (Europe Ecologie - Les Verts).

Boucher ha expressat que són conscients de les dificultats amb les quals s'enfronta l'ensenyament del català a la Catalunya del Nord i, de fet, «tota la catalanitat», arran de l'elecció de Louis Aliot com a alcalde de Perpinyà, i ha considerat «necessàries» les propostes de Plataforma per la Llengua. De fet, en relació amb la proposta de modificar l'article 2 de la Constitució, el representant de Poutou ha anat més enllà i ha considerat que «més que una mera modificació de la Constitució», el que cal «és una nova Constitució» que garanteixi els drets de les «minories» que pateixen discriminacions.

L'enviament de les cartes als candidats presidencials s'emmarca en les iniciatives de la Plataforma per la Llengua per situar la defensa dels drets lingüístics de la ciutadania entre les prioritats dels governants francesos. L'entitat espera aconseguir-ne compromisos per tal de poder-ne avaluar el compliment i continuarà treballant perquè aquests compromisos també s'incorporin als programes dels partits polítics, que al juny s'enfronten a les eleccions legislatives.