El Tribunal d'Apel·lació de Gant es pronunciarà sobre l'extradició de Valtònyc el 17 de maig

El Tribunal d'Apel·lació de Gant ha anunciat que dictarà sentència dia 17 de maig, després d'haver reexaminat l'euroordre contra Valtònyc. De moment, les causes d'extradició adduïdes per l'Audiència espanyola ja estan desestimades perquè no encaixaven amb el codi penal belga; fet que ja impedeix executar l'euroordre.

Per la seva banda, la fiscalia belga –que representa els interessos espanyols– va presentar un recurs dient que no s'havia analitzat si les injúries a la corona espanyoles es podrien equiparar a un delicte d'injúries entre particulars o a un d'ultratge a diputats, ministres o funcionaris. El Tribunal de Cassació ho va acceptar i va ordenar de repetir el judici.

De moment, amb dos dels delictes practicament descartats, només falta saber si el tribunal acceptaria d'extradir Valtònyc a l'Estat espanyol pel delicte d'amenaces; ja va dir que les cançons per les quals l'havien condemnat eren avalades per la llibertat d'expressió. Per una banda, el delicte d'injúries a la corona està anul·lat, ja que la causa espanyola no té correspondència amb el codi penal belga; per l'altra, tampoc es pot aplicar el delicte d'enaltiment del terrorisme perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dir, a petició del Tribunal de Gant, que l'Estat espanyol no podia jutjar-lo per aquest delicte atès que la tipificació actual era més dura que quan havien passat els fets.