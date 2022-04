Es neguen a atendre un ciutadà a un Jutjat de Pau per expressar-se en català i li exigeixen despectivament que parli en castellà

L’Associació per la Llengua el Raig de Crevillent i Escola Valenciana condemnen l’acte de discriminació lingüística i de prejudici ideològic patit aquest dimecres per un ciutadà al Jutjat de Pau de Crevillent (Baix Vinalopó) que no va ser atés per expressar-se en català i a qui es va exigir repetidament i de manera despectiva canviar de llengua i parlar castellà.

El Raig i Escola Valenciana denuncien aquest acte antidemocràtic d’intolerància i de falta de competència professional d’una funcionària d’aquesta oficina que ataca la dignitat de les persones catalanoparlants i vulnera els drets lingüístics, reconeguts en la Constitució espanyola, l’Estatut d’Autonomia i l’Estatut bàsic de l’empleat públic, segons els quals les administracions públiques garantiran l'atenció ciutadana en la llengua sol·licitada, sempre que sigui oficial en el territori. Per la qual cosa, han portat el cas a l’Oficina de Drets Lingüístics (ODL), l'òrgan de la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport del País Valencià que tracta de garantir els drets lingüístics de la ciutadania.

Per a manifestar el suport als ciutadans que veuen trepitjats els seus drets lingüístics i exigir a l’Ajuntament de Crevillent que prengui les mesures necessàries perquè aquests fets no tornen a produir-se, convoquen la societat a una concentració aquest divendres, 8 d’abril, a les 19.30 hores a la plaça de l’Ajuntament de Crevillent.