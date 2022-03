El mallorquí Sebastià Portell, nou president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana

Aquest dijous s'ha celebrat virtualment l'assemblea de socis de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i es varen conèixer els resultats de les eleccions. El mallorquí Sebastià Portell ha estat elegit nou president de l'AELC amb una gran participació dels membres de l'Associació.

Les votacions es varen fer a través d'una plataforma virtual de vot que ja s'havia utilitzat altres anys i els socis que no disposen de correu electrònic varen poder-ho fer per correu postal. Es podia votar des del dia 15 de març fins al 24 de març a les 19.00 h. Poc després d'aquesta hora, el comitè electoral va compartir-ne els resultats: 287 vots per a la candidatura de Sebastià Portell, 234 vots per a Gemma Pasqual i 54 vots per a Manel Alonso.

Sebastià Portell (Ses Salines, 1992) ha escrit narrativa, teatre i assaig. També treballa com a divulgador cultural i literari en diversos mitjans i programes i ha traduït del gallec i l'anglès. Ha estat vocal de l'Associació entre 2017 i 2019 i secretari entre 2019 i 2022.

L'escriptor mallorquí pren el relleu de Bel Olid (Mataró, 1977), qui ha presidit l'AELC des de març de 2015 fins al moment.