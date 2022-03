El CNI hauria negociat amb un traficant d'armes a canvi que no declarés contra Juan Carlos I

Segons un reportatge publicat pel diario Público, el CNI hauria negociat amb un traficant d'armes, anomenat Abdul Rahman El Assir, per tal que no declarés contra Juan Carlos I. El mitjà ha pogut accedir a correus electrònics que evidencien aquesta negociació, en els quals també intervé el director d'aleshores del centre d'intel·ligència, Félix Sanz Roldán.

Abdul Rahman El Assir, qui havia fet diversos negocis amb l'Emèrit espanyol durant dècades , va amenaçar de desvetllar aquestes relacions empresarials quan unes investigacions fetes per Baltasar Garzón, sobre una trama d'evasió fiscal a través del BBVA PRivanxas Bank de Jersey que també l'involucraven, es va reactivar el 2014. Segons ha indicat el diari, aquesta informació ha estat contrastada a través de tres fonts: Hervé Falciani, un antic amic del Juan Carlos I i un comissari del CNI.

La documentació que prova els fets estava en mans de José Manuel Villarejo, a qui beneficia de retruc, ja que està relacionat amb diverses acusacions en el cas Tàndem. L'objectiu és, segons ha explicat el diari, demostrar que quan va cometre l’enriquiment personal del qual l’acusen, ell treballava pel CNI, i així salvar-se argumentant que tot ho feia emparat per serveis secrets estatals.

Cal recordar que sols fa una setmana que la Fiscalia espanyola va arxivar les dues investigacions que tenia obertes contra el rei espanyol emèrit, pel cobrament de cent milions de dòlars com a suposada comissió per l'adjudicació a empreses espanyoles del tren d'alta velocitat a la Meca i pel pagament de despeses familiars per part d'un empresari mexicà. El ministeri espanyol admetia que l'ex-cap de l'estat espanyol va defraudar a Hisenda, però els delictes haurien prescrit.